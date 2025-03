Albert Verlinde duldt geen sterallures: ‘Gewoon gezeur’

Tekst: Emelie van Kaam

Wanneer je met Albert Verlinde werkt kun je je sterallures beter thuislaten. Daar heeft de musicalproducent namelijk een broertje dood aan, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik kan met alles meebewegen, maar hier houdt het op.”

Albert Verlinde heeft in zijn carrière al met veel iconen mogen werken, zoals Pia Douwes, Liesbeth List en Loekie Knol. Hij is zich er daardoor van bewust dat zij soms een iets andere aanpak vergen dan anderen. “Bij hen ben ik vaker geneigd om te denken: we gaan de musical op jou afstemmen, als dat natuurlijk binnen de mogelijkheden past. Bij iconen sta ik er inderdaad wel anders in dan bij de grote gemeenschap met wie ik normaliter werk. Als iemand dé show is – Liesbeth wás Piaf en Pia ís Elisabeth – dan moet je wel zorgen dat iemand blij blijft.”

Gezeur

Maar iconen of niet, sterallures komen er bij Albert niet in. “Die heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Ik heb wel af en toe moeten zeggen: “Ik kan met alles meebewegen, máár hier houdt het op”. Dat is op het moment dat ik denk: nu wordt het gewoon gezeur.”

