Albert Verlinde: ‘Het publiek hoeft niet bij mij in bed’

Tekst: Sabine Krouwels

Albert Verlinde mag dan vaak met zijn kop op tv komen, daarbuiten houdt hij zijn leven zoveel mogelijk privé. Een bewuste keuze van de duizendpoot, vertelt hij deze week in Weekend. “Het houdt ergens op. Het lieve publiek hoeft niet bij mij in bed te liggen.”

Aangezien Albert Verlinde vindt dat hij in tv-programma’s en in interviews al regelmatig genoeg van zichzelf prijsgeeft, houdt hij de rest van zijn leven liever privé. Hij is daarom nauwelijks actief op sociale media. “Dan denk ik echt wel: ja, hier stopt het voor mij. Het houdt ergens op. Het lieve publiek hoeft niet bij mij in bed te liggen.”

Outsider

Ook al volgt Albert voor zijn werk de sterren, zelf probeert hij toch wel een beetje een outsider te blijven. “Ik wil altijd een beetje afstand houden en daarmee het overzicht kunnen bewaren. Als je te dichtbij komt, durf je niets meer te zeggen. Je moet wel kritisch op elkaar kunnen blijven.”

