Dirk Zeelenberg gelooft niet in datingprogramma’s

Tekst: Emelie van Kaam

Als je Dirk Zeelenberg ergens niet gelukkig mee maakt, is het wel tv-kijken. En dan zeker niet naar datingprogramma’s. De voormalig acteur gelooft daar absoluut niet in, vertelt hij deze week in Weekend. “Daar is de liefde toch veel te mooi voor?”

Ondanks dat hij er jarenlang de kost mee verdiende, is Dirk Zeelenberg zelf absoluut geen fan van tv-kijken. “Ik kijk al achttien jaar geen enkel tv-programma omdat ik tv-kijken geen leuke bezigheid vind. Ik ga liever naar buiten, naar een restaurant, of ik doe leuke dingen met mijn kinderen.”

Lees ook: Dirk Zeelenberg: ‘Ik mis acteren niet’

Benaderd

Zeker met datingprogramma’s doe je hem absoluut geen plezier. “Misschien dat ik tien minuten naar het Journaal kijk, maar daar houdt het wel mee op. Ik ben ooit voor MAFS benaderd om als BABS mee te doen aan het programma. Maar de liefde is veel mooier dan er een tv-programma van te maken. Daarom zou ik er nooit aan meewerken.”

Te mooi

Wat Dirk betreft zou er voor de liefde helemaal geen ruimte moeten zijn op televisie. “Liefde is toch veel te mooi? Daar moet je geen tv-programma van maken, vind ik.”

Ons hele gesprek met Dirk Zeelenberg lees je in Weekend editie 33. Hierin geeft hij onder meer een update over zijn eigen liefdesleven. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP