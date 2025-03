Dirk Zeelenberg: ‘Ik mis acteren niet’

Tekst: Emelie van Kaam

Dirk Zeelenberg hing acht jaar geleden zijn acteercarrière aan de wilgen en er is geen haar op zijn hoofd die overweegt dit weer op te pakken. Al sluit hij niet uit dat we hem nooit meer op tv zullen zien, bekent hij deze week in Weekend. “Als er een leuk programma belt, sta ik er wel voor open.”

Acht jaar geleden zei Dirk Zeelenberg zijn acteercarrière gedag en daar heeft hij geen seconde spijt van. “Ik heb daar helemaal geen zin meer in. Ik heb 38 jaar lang geacteerd hè, sinds mijn dertiende, dat is hartstikke lang. Nee, ik mis het helemaal niet. Ik ben er echt op uitgekeken.”

Spelprogramma

Acteren hoeft van Dirk dus nooit meer, maar zou het absoluut overwegen om nog eens aan een spelprogramma mee te doen. “Als er een leuk programma belt, sta ik er wel voor open.”

