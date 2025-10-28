Dilan Yeşilgöz

Dilan Yeşilgöz is maar weinig romantisch

Tekst: Boris van Zonneveld

28/10/2025

Dilan Yeşilgöz is groot fan van Sjakie En De Chocoladefabriek. Ze dacht de liefde voor dit boek van Roald Dahl te delen met haar echtgenoot René, maar die vork bleek anders in de steel te zitten, onthult ze deze week in Weekend. “Ik viel bijna van de bank.”

Dilan Yeşilgöz is groot fan van Sjakie En De Chocoladefabriek van Roald Dahl. Ze heeft zelfs een tatoeage van een tekst uit het boek en het was het thema van de bruiloft van haar en haar man René. Maar onlangs nam zijn veronderstelde liefde voor dit verhaal een onverwachte wending. “Laatst was de film op televisie. Mijn man was aan het kijken en op een gegeven moment zei ik: “Nou, ik ga slapen, die film hebben we toch al tachtig keer gezien”.”

Verbazing

Maar toen kwam er voor Dilan een zeer verrassende aap uit de mouw. “Tot mijn stomme verbazing antwoordde hij: “Nee, ik heb hem nog nooit gezien”. Ik viel bijna van de bank. Ik zeg: “Man, ons hele leven, van onze bruiloft tot mijn nieuwe tatoeage, alles is in dit thema!” Zijn reactie: “Ja, ik vond dat wel geinig, maar ik heb echt geen idee waar het over gaat”. Het had hem nooit geïnteresseerd.”

Weinig romantisch

Dilan kon er gelukkig wel om lachen. “Het is een van de vele anekdotes die perfect laat zien hoe wij wel van elkaar houden, maar tegelijkertijd ontzettend weinig romantisch zijn.”

Ons hele gesprek met Dilan Yeşilgöz lees je in Weekend editie 44. Hierin vertelt ze meer over haar huwelijk met René. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

