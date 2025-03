Dennis Schouten: ‘Spijt van dat boek’

Tekst: Emelie van Kaam

Trigger warning: Dit artikel bevat referenties naar een doodswens.

Dennis Schouten heeft spijt van zijn biografie en vooral van de uitspraken die hij daarin deed. Hij vertelde hierin namelijk openhartig over zijn doodswens. Maar inmiddels heeft hij een hele andere kijk op het leven, vertelt hij deze week in Weekend. “Het boek is misschien wel het stomste wat ik ooit gedaan heb.”

In de vorig jaar verschenen biografie van Dennis Schouten schreef hij dat hij dood wilde. Inmiddels staat hij anders in het leven. “Ik heb geen doodswens meer en doe er alles aan om dat zo te houden,” vertelt hij deze week in Weekend. “Het heeft niets met het boek te maken dat het nu beter met me gaat, maar met een incident.” Over dat incident wil Dennis niets loslaten, maar het heeft wel zijn ogen geopend. “Ik heb daarna besloten mezelf meer open te stellen en met mensen te gaan praten, in plaats van zelf conclusies te trekken op basis van mijn gevoelens.”

Lees ook: Dennis Schouten weer last van migraine met uitvalsverschijnselen

Schuld

Achteraf heeft Dennis spijt van het uitbrengen van zijn boek. “Het boek is misschien wel het stomste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik voelde me toen op mijn allerslechtst, met en over mijzelf. Ik werd geïnterviewd en dat heeft de schrijver ongetwijfeld naar eer en geweten gedaan, alleen was ik psychisch en mentaal niet in orde. Ik had geen realistisch beeld meer, had het niet moeten doen. Het is mijn eigen schuld.”

Lees het hele interview met Dennis Schouten, waarin hij onder meer vertelt hoe hij omgaat met nare reacties op zijn in zijn boek beschreven doodswens, hoe hij zijn nieuwe levensstijl volhoudt en hoe de relatie met zijn ouders momenteel is, in Weekend nummer 10. Deze editie, waarin ook interviews staan met onder andere Winter Vol Liefdes Antine, Tony Junior, Laura Ponticorvo en Liza Sips, ligt vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.