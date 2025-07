Dave Roelvink: ‘Zie mezelf als ex-junk’

Tekst: Sabine Krouwels

Dave Roelvink heeft zware jaren achter de rug waarin hij worstelde met een heftige drank- en drugsverslaving. Na een terugval twee jaar geleden is hij nu officieel clean. Zoon Dean is daarbij een goede stok achter de deur, vertelt hij deze week in Weekend.

Na in 2020 in een afkickkliniek te zijn verbleven voor zijn drank- en drugsverslaving kreeg Dave Roelvink een terugval in 2023. Op dat moment was hij al vader van zoon Dean. Desondanks is hij dankbaar dat zijn leven zo gelopen is. “Ik ben blij dat ik geen vader ben geweest die een soort junk was.”

Lees ook: Dave Roelvink brengt boek uit: ‘Geen zweverig verhaal’

Ex-junk

Dave weet dat er genoeg mensen zijn die daar wel nog steeds mee worstelen en zelf deed hij dat voor de geboorte van Dean ook. “Ik zie mezelf ook wel als een soort ex-junk, maar gelukkig niet meer toen ik vader was.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Verkloot

Dean is voor Dave dan ook een goede stok achter de deur. “Als je nu je leven verkloot, heb je een verantwoording naar je kind. Dan kun je niet de vader zijn die je wilt zijn.”

Ons hele gesprek met Dave Roelvink lees je in Weekend editie 30. Hierin vertelt hij onder meer over de nieuwe manier waarop hij in het leven staat en het zelfhulpboek dat hij hierover schreef. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP