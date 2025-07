Dave Roelvink brengt boek uit: ‘Geen zweverig verhaal’

Tekst: Nicky Molendijk

Dave Roelvink kondigt donderdag groot nieuws aan op zijn social media. De realityster heeft namelijk een boek geschreven en hier laat hij voor het eerst iets meer over weten.

“Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat er de afgelopen tien jaar veel gebeurd is in mijn leven”, vertelt Roelvink. “Ik heb heel veel mentale onrust ervaren en daardoor ook heel veel stress, wat ik eigenlijk mezelf alleen maar aandeed”, gaat hij verder.

Dave geeft aan dat hij vaak in het verleden en in de toekomst was met zijn gedachten en daardoor was hij niet in het huidige moment. Het ‘leven in het nu’ heeft volgens hem “alles veranderd” in zijn leven. “Ik ben een veel gelukkiger mens geworden sinds ik op deze manier leef.”

“Het is geen zweverig verhaal, geen zware kost. Maar een toegankelijk en praktisch boek, eentje die je direct kunt toepassen in je eigen leven. Zodat je niet alleen denkt over verandering, maar het ook écht gaat voelen en doen”, legt hij uit.