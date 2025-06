Danny Vera: ‘Geen behoefte aan groter gezin’

Tekst: Emelie van Kaam

Danny Vera was 43 toen hij vader werd, maar eigenlijk hoopte hij dat al vier jaar eerder te zijn. Vandaar dat hij en zijn vrouw het bij één dochter houden en niet van plan zijn meer kinderen te krijgen, vertelt hij deze week in Weekend. “Als er een tweede komt, ben ik 50 jaar. Als ik zie hoeveel energie me dit al kost…”

Danny Vera en zijn vrouw Escha hebben één dochter, de vijfjarige Lavie. En dat is meer dan genoeg, vindt de zanger. “We hebben nooit de behoefte gehad om een groter gezin te stichten. Ik ben ook enig kind en ik vond dat perfect. Persoonlijk zou ik mijn aandacht ook niet kunnen verdelen over twee kinderen.”

Lees ook: Danny Vera nog steeds verbaasd over eigen succes: ‘Heb maar één hit’

Energie

Ook Danny’s leeftijd speelt mee bij de keuze om niet meer te gaan voor nog een kindje. “Ik had gehoopt op mijn 39ste vader te worden en dat werd 43. Moet je je voorstellen als er een tweede komt, dan ben ik 49, 50 jaar. Als ik zie hoeveel energie dit kost – ik denk niet dat ik het zou kunnen verdelen. Zeker niet met mijn soort werk.”

Lees het hele interview met Danny Vera, waarin hij onder meer vertelt over de band met zijn dochter en zijn nieuwe muziek, in Weekend nummer 24. Ook in deze editie: Máxima’s staatsbezoek aan Tsjechië, Monique Westenberg onder vuur, de recente cosmetische ingrepen van Kris Jenner en interviews met onder andere Jada Borsato, zanger Robert van Hemert, Edwin Rutten, presentatrice Paula Patricio en Linda de Mols zoon Julian Vahle. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.