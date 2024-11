Danny Vera nog steeds verbaasd over eigen succes: ‘Heb maar één hit’

Danny Vera is nog steeds verbaasd over zijn eigen succes. Dat vertelde de zanger woensdagavond in de talkshow Eva. “Ik heb maar één hit!”, aldus de Roller Coaster-ster.

“Ik deed van de week mee bij BLØF in Ahoy”, stelde hij. “Elk liedje kon ik meezingen. Elk liedje kende ik! Het is ongelooflijk hoeveel hits die mannen hebben. Dat ik met één hit ook de Ziggo Dome doe, vind ik bijzonder.”

Voordat hij in 2019 doorbrak met Roller Coaster, stond Vera vaak voor middelgrote of halfvolle zalen. “Ik had een standaard praatje bij concerten”, bekende de zanger. “Dan zei ik: je kijkt nu naar een artiest zonder hits. Dat is toch best raar.”