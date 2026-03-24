Catherine Keyl: ‘Verlies zus dringt nu pas door’

Tekst: Emelie van Kaam

Catherine Keyl moest vorig jaar afscheid nemen van haar zusje Marjolijn, die stierf aan de gevolgen van kanker. Nu een jaar later dringt het pas echt tot de tv-coryfee door dat ze er niet meer is, deelt Catherine deze week openhartig in Weekend. “In het begin dacht ik: ach, wat een gelul, ze komt gewoon wel weer terug. Maar dat is natuurlijk niet zo.”

Meer tijd

Catherine ervaart dat ze door het wegvallen van haar zus een ander rol binnen haar familie is gaan spelen. “Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb nu veel meer tijd en aandacht voor mijn familieleden. Dat vind ik heel waardevol en super leuk. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn familie nog heb.”

Advies

Het feit dat Catherine deze mensen in haar leven te danken heeft aan haar overleden zus vervult haar met vreugde. “Het zijn allemaal mensen die er dankzij mijn zusje zijn, haar kinderen en kleinkinderen. En ze zijn stuk voor stuk allemaal zó leuk. Ik vind het ook helemaal te gek als ze me bellen om advies voor iets. Heel fijn.”

Ons hele gesprek met Catherine Keyl lees je in Weekend editie 13. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP