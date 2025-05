Catherine Keyl: ‘Mijn zus en ik hebben alles uitgesproken’

Tekst: Emelie van Kaam

Catherine Keyl heeft afscheid moeten nemen van haar zusje Marjolijn. Maar gelukkig niet voor de twee nog wat dingen hebben kunnen uitspreken die hen dwars zaten. Hoewel sommige onderwerpen onbenullig leken, is Catherine toch blij dat ze die gesprekken nog hebben kunnen voeren, vertelt ze deze week in Weekend. “Dat we alles hebben kunnen zeggen wat we tegen elkaar wilden zeggen was heel dierbaar.”

Enkele weken geleden moest Catherine Keyl afscheid nemen van haar zusje Marjolijn na een ziekbed van een paar maanden. In die periode hebben de zussen ruim de tijd gehad om afscheid van elkaar te nemen. Maar uiteraard wordt het verdriet om het verlies daar niet minder om, vertelt Catherine deze week in Weekend. “Gelukkig heb ik met mijn zusje veel dingen kunnen afsluiten. We hebben gesprekken gehad over wat ons nog dwars zat naar elkaar toe en dat hebben we allemaal uitgesproken.”

Dierbaar

Catherine vindt het fijn dat ze de tijd nog had om dergelijke gesprekken met Marjolijn te voeren. “Soms lijken dingen te onbenullig om over te praten, maar als het einde nadert, blijken ze toch nog de moeite waard om te benoemen. Mijn zusje zei toen ook: “Nu kan ik met een gerust hart gaan”. Dat we alles hebben kunnen zeggen wat we tegen elkaar wilden zeggen, in de week van haar overlijden, was heel dierbaar.”

