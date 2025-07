Carlo Boszhard verdedigt Irene Moors

Tekst: Emelie van Kaam

Carlo Boszhard wil af van het idee dat alleen mensen die vóór de camera staan succesvol zijn. Daarom springt hij voor zijn collega en goede vriendin Irene Moors in de bres wanneer wordt gesuggereerd dat haar carrière momenteel niet zo goed gaat omdat ze weinig op tv te zien is. “Dat is dus niet waar,” vertelt hij deze week in Weekend.

De carrière van Carlo Boszhard gaat voor de wind, zowel in de televisie- als de musicalwereld. Die van zijn goede vriendin en collega Irene Moors lijkt momenteel wat minder te gaan, al is Carlo het daar absoluut niet mee eens. “Dat is dus niet waar. Zij wordt óók gevraagd. Ze heeft nu niet een eigen tv-programma, maar ze zegt ook op heel veel dingen nee.”

Lees ook: Lief: Carlo Boszhard apetrots op verloofde Herald

Coach

Irene besloot het even geleden namelijk over een iets andere boeg te gooien. “Ze heeft op een gegeven moment besloten dat ze ook achter de schermen wil werken,” aldus Carlo. “En dat verloopt heel succesvol: ze coacht nu presentatoren. Dat vindt ze leuk om te doen.”

Heilig

Carlo ergert zich aan het beeld dat je alleen heilig bent als je vóór de camera staat. “Ik ben ook producent en vind het heel fijn om achter de schermen te werken. Daar kun je heel succesvol in zijn. Succes voor de camera is maar één dingetje, geloof me.”

Ons hele gesprek met Carlo Boszhard lees je in Weekend editie 29. Hij vertelt hierin onder meer over de gezondheid van zijn vader en de status van zijn trouwplannen. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.