B&B Vol Liefde Dick opnieuw verliefd

Tekst: Emelie van Kaam

B&B Vol Liefde-deelnemer Dick had de hoop allang opgegeven ooit in zijn Suriname de liefde te vinden. Daarom reisden er tijdens het afgelopen seizoen van het datingprogramma diverse dames naar hem af in de hoop zijn hart te veroveren. Maar tevergeefs. En toen gebeurde er iets heel onverwachts, deelt Dick deze week in Weekend. “Ineens is ze daar: thuis bij je vriend.”

Tijdens het afgelopen seizoen van B&B Vol Liefde zagen we hoe in Suriname na een uitgebreide zoektocht de liefde opbloeide tussen Dick en Moniek, al bleek tijdens de reünie dat het uiteindelijk niets was geworden tussen de twee. Lang hoefde Dick daar niet om te rouwen, want hij is zijn hart alweer aan een nieuwe vrouw verloren. “Ik heb haar gewoon bij een vriend thuis ontmoet. Dan denk je zes jaar lang: ik kom hier niemand tegen en dan ineens is ze daar: thuis bij je vriend.”

Vonk

Van liefde op het eerste gezicht was geen sprake, maar indruk maakte deze vrouw zeker op Dick. “Er was meteen een vonk, het was er gewoon ineens. Het is een heel mooie en zelfstandige vrouw, die goed weet wat ze wil. Ze is ietsjes ouder dan ik en doet gewoon lekker haar eigen ding, zonder verwachtingen.”

Verrijking

De relatie voelt voor Dick daardoor heel ontspannen. “Ze vindt het helemaal oké als ik veel weg ben, en voor die tijd die we samen zijn is het een verrijking voor elkaar. Ja, het is heel relaxed, zeker weten.”

Foto: RTL/Thirza Wijnja