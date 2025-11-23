In the spotlight: Rihanna

Rihanna heeft altijd een lastige relatie met haar vader gehad. Ze hield van hem, maar er waren ook periodes dat ze hem haatte om hoe hij zich gedroeg. De liefde voor iemand die anderen misbruikt, is dan ook verwarrend. ’Je moet van hem houden omdat hij je vader is.’

In 2009 kwam er een vreselijke foto van Rihanna naar buiten, die in februari dat jaar was genomen door de politie van Los Angeles. Haar toenmalige partner Chris Brown had haar aangevallen. Volgens politiedocumenten zou hij haar hoofd tegen het autoraam hebben gedrukt, haar herhaaldelijk in het gezicht hebben geslagen, in haar linkeroor en vingers hebben gebeten en haar in een hoofdgreep hebben genomen totdat ze het bewustzijn begon te verliezen. Chris werd aangeklaagd voor zware mishandeling. Hij sloot een schikking door schuld te bekennen en werd veroordeeld tot zes maanden taakstraf en vijf jaar voorwaardelijk.

Rihanna’s moeilijke relatie met vader

Robyn Rihanna Fenty werd op 20 februari 1988 geboren in Barbados. Haar vader was verslaafd aan alcohol en crack en mishandelde haar moeder. Rihanna was hier vaak getuige van. De relatie met haar vader was moeilijk en de liefde voor iemand die anderen zoiets kan aandoen verwarrend. Want als Rihanna terugdenkt aan de positieve momenten uit haar jeugd, denkt ze altijd aan ’leren zwemmen en leren fietsen. Het is grappig, want de meeste van die momenten waren met mijn vader.’ Toen ze ouder werd, was er een tijd dat ze hem haatte. ’Een schoolvriendin, met wie ik heel close was en die het wist, zei altijd: ’Je kunt je vader niet haten’, dat je uiteindelijk van hem moet houden omdat hij je vader is. Ik luisterde naar haar, hoe moeilijk ik dat ook vond.’

Haar ouders scheidden. De band met haar vader is altijd lastig gebleven. Er waren regelmatig periodes dat ze elkaar niet spraken. ’Ik heb al anderhalf jaar geen contact meer met mijn vader, op zijn verzoek’, vertelde Rihanna in 2009. ’Hij kwam mee op tournee en gedroeg zich weer als een gek, dus hebben we hem naar huis gestuurd. Daarna beantwoordde hij mijn telefoontjes niet meer.’ In 2019 klaagde ze hem aan wegens valse reclame en schending van haar privacy. Rihanna beschuldigde haar vader ervan haar naam te misbruiken voor zijn eigen entertainmentbedrijf. Enkele weken voordat ze elkaar in de rechtbank zouden ontmoeten, liet ze de aanklacht echter vallen. Rihanna’s vader overleed in mei van dit jaar.

