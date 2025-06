Jan de Hoop in ziekenhuis na hartinfarct: ‘Ambulance kwam met gillende sirene de camping op’

Tekst: Denise Delgado

Het was even schrikken voor Jan de Hoop (70): de oud-nieuwslezer is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen nadat hij werd getroffen door een hartinfarct. Dat meldt Omroep Gelderland.

Jan merkte dat er iets mis was toen hij op zijn vakantieadres plots pijn op de borst, in zijn kaak en keel kreeg. Na wat zoekwerk op internet vreesde hij dat het weleens om een hartinfarct kon gaan. “Het is een beetje gênant, maar toen kwam er een ambulance met gillende sirene de camping op.”

Lees ook: Jan de Hoop na afscheid Ontbijtnieuws geridderd

Verstopping kransslagader

In het ziekenhuis werd de diagnose bevestigd. “Toen bleek dat ik een hartinfarct had. Er zat een kleine verstopping in een zijtakje van een kransslagader. Dat hebben ze hier heel kundig verwijderd, en nu gaat het weer,” aldus Jan. Als alles volgens plan verloopt, mag hij zondag naar huis. Daarna moet hij het zeker een maand rustig aan doen.

Door zijn ziekenhuisopname moest hij zijn radioprogramma ‘De Hoop op Zaterdag‘ bij de regionale omroep laten schieten.

Vertrouwd gezicht

Jan de Hoop presenteert sinds 2016 het radioprogramma De Hoop op Zaterdag op Radio Gelderland. Voor veel mensen is hij bekend als het vertrouwde gezicht van het RTL Ontbijtnieuws, dat hij maar liefst 33 jaar presenteerde.

Vorig jaar was Jan ook nog te zien in The Masked Singer. Het voor televisiekijkend Nederland geen verrassing toen Jan uit het wasbeerpak kwam. Helaas lag de presentator er na de eerste aflevering meteen uit. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP