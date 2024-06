Freek de Jonge geopereerd vanwege kanker en kreeg recent ook nog een black-out: voel me kwetsbaar

Freek de Jonge werd vorig jaar ernstig ziek. Bij de cabaretier, die in augustus 80 jaar wordt, werd kanker vastgesteld. De Jonge vertelde daarover woensdagavond in het televisieprogramma Over Leven van omroep Human.

De diagnose kwam aan het licht nadat de cabaretier een onderzoek had laten doen bij de uroloog. Dat had te maken met prostaatproblemen. Al vrij snel werd duidelijk dat hij geen prostaatkanker had, maar een vergrote prostaat. Later werd geconstateerd dat er ook iets anders aan de hand was. “De uroloog die tot de conclusie kwam dat er op mijn maagwand een gezwelletje zat, die schrok zich kapot”, aldus De Jonge. De komiek is aan dit “gezwelletje” geopereerd.

‘Voel me kwetsbaar’

De Jonge was niet bang voor de uitkomst van de operatie. “Waarom zou het erg zijn geweest als het afgelopen was?”, stelt hij in het programma. “Het is onze hoogmoed om maar door te willen leven. Was ik tien, twintig jaar jonger was ik misschien wel de strijd aangegaan.” De cabaretier lijkt zich sinds de operatie wel bewuster te zijn van zijn eigen sterfelijkheid: “Ik heb minder vertrouwen dan twee jaar geleden in het bestaan, in alles wat ik doe en in mijn lijf. Ik realiseer me nu hoe ongelooflijk ik zestig jaar zo sterk en zo onbedreigd heb geleefd. Dat is weg, ik voel me kwetsbaar: van het moment van opstaan tot het moment naar bed gaan.”

Youp van ’t Hek

De cabaretier vertelt ook dat hij vrij recent in Theater DeLaMar een black-out heeft gehad. Dit overkwam zijn collega Youp van ’t Hek (70) onlangs ook. Van ’t Hek legde de voorstelling toen om die reden stil. “Ik was het kwijt”, vertelt De Jonge in de uitzending. “Je stem gaat gewoon door. En het publiek denkt niet ‘wat raar, hij slaat wartaal uit’, maar ‘het zal wel zo horen’. Mijn vrouw Hella zat achter in de zaal. Die riep ik op een gegeven moment toe: waar ben ik? Zij begreep onmiddellijk dat ik in het programma niet meer wist waar ik was.”

In het harnas sterven

De Jonge heeft de voorstelling uiteindelijk wel uitgespeeld, nadat hij zich beter voelde. “Dat is dan toch de behoefte van de komiek die wil doen alsof hij volledig controle heeft over de situatie”, stelt hij. “En er komt altijd wel weer een grap.” Voordat hij terug het podium op ging, sprak hij even met zijn vrouw Hella: “Ze zei: als je nu dood wilt, dan doe je dat maar. Het is wel haar overtuiging dat ik in het harnas mag sterven. Dat vindt zij niet erg.”