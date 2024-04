Youp van ’t Hek stopt onverwachts voorstelling door black-outs

Youp van ’t Hek heeft dinsdagavond zijn voorstelling in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam voortijdig afgebroken. Bezoekers vertellen op sociale media en aan de NOS dat de 70-jarige cabaretier op het podium last had van black-outs. Zijn management en Carré waren niet bereikbaar voor commentaar.

De voorstelling zou eerder ook al een paar keer zijn stilgelegd. Van ’t Hek zou op het podium hebben beloofd de voorstelling in te halen.

De cabaretier is bezig met zijn afscheidstournee en staat de komende weken ook nog in Carré. Ook woensdagavond staat er een voorstelling gepland.