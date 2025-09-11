Weduwe Lidewij ontroerd bij onthulling standbeeld Paul van Vliet

Tekst: Evelien Berkemeijer

Den Haag stond woensdag stil bij het leven en werk van Paul van Vliet. Op zijn 90ste geboortedag werd aan de Nieuwe Uitleg het standbeeld van de cabaretier onthuld. Honderden Hagenaars, vrienden en collega’s waren daarbij aanwezig.

Het beeld is een initiatief van de stichting Een beeld voor Paul, opgericht kort na zijn overlijden in 2023. Met donaties, een veiling en steun van de gemeenteraad werd het benodigde bedrag snel ingezameld. Kunstenaar Loek Bos kreeg de opdracht om de cabaretier levensecht vast te leggen.

Emotioneel moment voor Lidewij

Weduwe Lidewij de Jongh stond tijdens de onthulling zichtbaar geëmotioneerd naast het bronzen beeld van haar man. ‘Mooi dat dit eerbetoon er is. Maar het is ook bizar; het lijkt precies op hem’, zei ze. Even later voegde ze daaraan toe: ‘Ja, bizar. Ik had hem liever aan het ontbijt gehad.’

Paul van Vliet: icoon voor Den Haag

Vriend en collega Sjaak Bral noemde het beeld een mijlpaul. ‘Hij is weer thuis. Dit is letterlijk een mijlpaul. Hij maakt onmiskenbaar onderdeel uit van de Haagse geschiedenis.’ Ook raadsleden Richard de Mos en Coen Bom benadrukten dat Van Vliet dit eerbetoon meer dan verdiende. ‘Als er iemand is die een standbeeld verdient, is hij het wel’, aldus Bom.

Standbeeld Paul Van Vliet

Kunstwerk met bescherming

Beeldhouwer Loek Bos werkte twee jaar aan het project. Hij liet Hagenaar Jille van der Veen model staan om de juiste houding en uitstraling te treffen. Ook zorgde hij ervoor dat het beeld bestand is tegen vandalisme. ‘In het beeld zit een stalen buis. Mocht iemand proberen het om te zagen, dan gaat die buis draaien. Het beeld blijft staan én het maakt enorm veel herrie.’

Gedachtegoed blijft leven

In Theater Diligentia, de laatste plek waar de cabaretier optrad, werd voorafgaand aan de onthulling een bijeenkomst gehouden. Daar zong Claudia de Breij Paul Van Vliets lied Er Is Nog Zoveel Niet Gezegd, waarvan de tekst nu bij het beeld te lezen is. Cabaretiers, schrijvers en buurtbewoners benadrukten hoe groot zijn betekenis was. ‘Paul was en is nu weer onze buurman’, zei buurtbewoner Mark Bello.

Onthulling Standbeeld Paul Van Vliet

