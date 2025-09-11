Onthulling Standbeeld Paul Van Vliet

Weduwe Lidewij ontroerd bij onthulling standbeeld Paul van Vliet

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/09/2025

Den Haag stond woensdag stil bij het leven en werk van Paul van Vliet. Op zijn 90ste geboortedag werd aan de Nieuwe Uitleg het standbeeld van de cabaretier onthuld. Honderden Hagenaars, vrienden en collega’s waren daarbij aanwezig.

Het beeld is een initiatief van de stichting Een beeld voor Paul, opgericht kort na zijn overlijden in 2023. Met donaties, een veiling en steun van de gemeenteraad werd het benodigde bedrag snel ingezameld. Kunstenaar Loek Bos kreeg de opdracht om de cabaretier levensecht vast te leggen.

Emotioneel moment voor Lidewij

Weduwe Lidewij de Jongh stond tijdens de onthulling zichtbaar geëmotioneerd naast het bronzen beeld van haar man. ‘Mooi dat dit eerbetoon er is. Maar het is ook bizar; het lijkt precies op hem’, zei ze. Even later voegde ze daaraan toe: ‘Ja, bizar. Ik had hem liever aan het ontbijt gehad.’

Lees ook: Bijzondere erfenis voor Richard Groenendijk: kledingkist van Paul van Vliet

Paul van Vliet: icoon voor Den Haag

Vriend en collega Sjaak Bral noemde het beeld een mijlpaul. ‘Hij is weer thuis. Dit is letterlijk een mijlpaul. Hij maakt onmiskenbaar onderdeel uit van de Haagse geschiedenis.’ Ook raadsleden Richard de Mos en Coen Bom benadrukten dat Van Vliet dit eerbetoon meer dan verdiende. ‘Als er iemand is die een standbeeld verdient, is hij het wel’, aldus Bom.

Tekst gaat verder onder foto.

Onthulling Standbeeld Paul Van Vliet
Standbeeld Paul Van Vliet

Kunstwerk met bescherming

Beeldhouwer Loek Bos werkte twee jaar aan het project. Hij liet Hagenaar Jille van der Veen model staan om de juiste houding en uitstraling te treffen. Ook zorgde hij ervoor dat het beeld bestand is tegen vandalisme. ‘In het beeld zit een stalen buis. Mocht iemand proberen het om te zagen, dan gaat die buis draaien. Het beeld blijft staan én het maakt enorm veel herrie.’

Gedachtegoed blijft leven

In Theater Diligentia, de laatste plek waar de cabaretier optrad, werd voorafgaand aan de onthulling een bijeenkomst gehouden. Daar zong Claudia de Breij Paul Van Vliets lied Er Is Nog Zoveel Niet Gezegd, waarvan de tekst nu bij het beeld te lezen is. Cabaretiers, schrijvers en buurtbewoners benadrukten hoe groot zijn betekenis was. ‘Paul was en is nu weer onze buurman’, zei buurtbewoner Mark Bello.

Onthulling Standbeeld Paul Van Vliet
Onthulling Standbeeld Paul Van Vliet

BRON: TELEGRAAF, OMROEPWEST. FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde

Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.
Party B&B Vol Liefde

Dit gebeurde op de reünie van B&B Vol Liefde

Woensdagavond om 21.30 uur kwam de reünie van B&B Vol Liefde op Videoland. De deelnemers blikten samen met Leonie ter Braak terug op hun avontuur en vertellen hoe het hen is vergaan na het programma. Er kwamen zowel oude liefdes als nieuwe verhoudingen voorbij.
Vriendin 8 tips om van je thuiswerkplek een gezellige en productieve omgeving te creëren

Dit is waarom het belangrijk is om een eigen werkplek te maken

Tegenwoordig werken we bijna allemaal deels vanuit huis. Wat een beste aanwinst kan zijn. Het scheelt reistijd, je bent thuis wanneer de boodschappen worden bezorgd en je staat niet in de file. Maar wie aan de keukentafel gaat zitten werken omdat dat nou eenmaal ‘zo gezellig’ is, doet zichzelf toch te kort. Het hebben van een eigen werkplek in huis heeft namelijk flink wat voordelen.
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien