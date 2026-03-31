Programma Johnny de Mol per direct van de buis na tegenvallende kijkcijfers en ‘programmeerblunder’

Tekst: Evelien Berkemeijer

SBS6 haalt I’ve Got The Music In Me per direct van de zaterdagavond.

Talpa grijpt in na tegenvallende kijkcijfers voor het muzikale spelprogramma van Johnny de Mol. De zender benadrukt dat het niet om een definitief einde voor I’ve Got The Music In Me gaat, maar om een verhuizing naar een ander moment in het uitzendschema.

Tegenvallende start op primetime

In I’ve Got The Music In Me testen bekende Nederlanders samen met een vriend, familielid of buurman hun muziekkennis in verschillende spelrondes. De sfeer in de studio was volgens de zender steeds uitbundig, maar het grote publiek bleef uit. De eerste aflevering trok 629.000 kijkers, waarna dat aantal terugliep naar 443.000 voor aflevering twee en 400.000 voor aflevering drie.

Talpa schuift met de zaterdagavond

Het programma stond op een lastig tijdslot tegenover Wie is de Mol? op NPO 1 en Only Joling op RTL 4. Een woordvoerder van Talpa zegt daarover: ‘Op het huidige tijdslot heeft I’ve got the music in me helaas nog onvoldoende kijkers weten te vinden’. Volgens de zender krijgt het programma daarom een andere plek in het uitzendschema. ‘We kiezen er daarom voor het programma een andere plek in het uitzendschema te geven’, klinkt het. Meer duidelijkheid over het nieuwe tijdslot volgt later.

Andere invulling vanaf 4 april

Vanaf 4 april ziet de zaterdagavond op SBS6 er anders uit. De Bondgenoten opent dan om 19.30 uur de avond, gevolgd door een herhaling van Code van Coppens om 20.30 uur. Om 21.30 uur sluit Het Diner de avond af. Daarmee verdwijnt I’ve got the music in me voorlopig van zijn huidige plek, al maakt Talpa duidelijk dat het programma later terug moet keren.

Ingreep is pijnlijk

Voor Johnny is de ingreep pijnlijk, omdat hij met het nieuwe muziekprogramma vermoedelijk op een hit had gehoopt. In de show namen eerder onder anderen John de Bever, Martien en Maxime Meiland en Frank Lammers deel. Tina Nijkamp noemt de keuze om pas twee weken na Wie is de Mol? en Only Joling te starten een ‘programmeerblunder’. Volgens Nijkamp waren de kijkers toen al verdeeld. Haar conclusie is helder: ‘Niet slim’. Johnny blijft voorlopig wel dagelijks te zien op SBS6 met het spelprogramma Pokerface.