Trompetgeschal voor Meghan

Trompetgeschal: de koning is in aantocht! Al in de klassieke oudheid werden hoogwaardigheidsbekleders aangekondigd door trompetters, hoorns of tromgeroffel. Vanaf de middeleeuwen werd het echt iets van het hof: herauten die vooropgingen en trompetters die de koning aankondigden. Eigenlijk is alleen het Britse hof daarmee door blijven marcheren in de 21ste eeuw.

De cavalerie van de hofhouding heeft zijn eigen kapel en daaronder vallen ook de staatsietrompetters. Ze moeten al galopperend hun 22 fanfares uit het hoofd kunnen spelen, zonder buiten adem te raken. Tijdens koninklijke uitvaarten en huwelijken – zoals dat van prins William – dragen ze de prachtige uniformjassen met blinkend goud, het oudste uniform dat het Britse leger kent. Sinds de ingebruikname in 1660, ten tijde van koning Charles II, worden ze nog altijd zo gedragen.

Zo’n trompetter staat ook klaar bij de poort van Buckingham Palace als het koningspaar per koets uitrijdt voor de jaarlijkse troonrede. Gek is het dan misschien dat als Charles en Camilla het parlement binnenkomen, met kroon op en koningsmantel om, de mantels gedragen door pages, het zo ongemakkelijk dodelijk stil is. Een flinke portie koper zou dat een stuk veraangenamen.

Voor haar inhuldiging verzocht koningin Beatrix in 1980 – samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst – de Nederlandse componist Jurriaan Andriessen een stuk te componeren dat de wandeling van het Koninklijk Paleis naar de Nieuwe Kerk op majestueuze wijze zou aankleden. Dat werd het Entrata Della Regina, Binnenkomst der Koningin, een stuk voor negen koperblazers, orgel en pauken. Het wordt tot op de dag van vandaag jaarlijks gespeeld als koning Willem-Alexander zijn intrede maakt om de troonrede te gaan voorlezen.

Een Britse comedian waagde er eens een grap over in het bijzijn van prins William en Kate. Hoe bizar zou het leven zijn als er steeds zo’n trompetter staat als jij als royal de deur doorgaat? Of de supermarkt binnenkomt? Stel je voor dat je binnenkomt en totaal vergeet waarom. Trompetgeschal! Verwarde blik! Je druipt af, bedenkt het weer en komt mét trompet opnieuw binnen. Ongemakkelijk. Gelukkig is dat in het dagelijks leven niet zo.

Wat wel gebeurt: bij ontmoetingen op het paleis – een audiëntie – wordt aangekondigd wie er bij de royal op bezoek komt. ‘Dick Schoof, minister-president’, zal de dienstdoend adjudant roepen als de deur openzwiert waarachter koning Willem-Alexander al klaarstaat voor de begroeting. Andersom wordt dat niet gedaan: de premier of wie dan ook een afspraak heeft, weet wel dat hij of zij de koning gaat ontmoeten.

Wat me hoogst verbaasde, is dat nota bene Meghan zich tegenwoordig laat aankondigen als ‘de hertogin van Sussex’. Ja, dat is ze inderdaad. Voor een interview met Harper’s Bazaar laat Meghan zich spreken in het New Yorkse huis van een vriendin. Als de journalist binnen is en op Meghan wacht, kondigt de huismanager plots aan: ‘Meghan, hertogin van Sussex’, waarna de echtgenote van prins Harry haar entree maakt voor het gesprek.

Je vraagt dus eigenlijk aan je vriendin of haar medewerker jou wil aankondigen, inclusief titel. Misschien heeft ze ook nog een trompettist overwogen, maar dat is in elk geval niet gebeurd. Meghan beweerde voor haar huwelijk niets te weten over koninklijke protocollen en dergelijke. Had ze nét iets beter naar The Crown gekeken, dan had ze geweten dat de gast aangekondigd wordt, niet de gastvrouw.

Een titel draag je; je hoeft ’m niet door het huis te laten schallen. Zelfs op Buckingham Palace zijn ze daarin subtieler dan in huize Sussex.

