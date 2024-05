James Blunt: Carrie Fisher greep naar drugs omdat ze mager moest zijn voor Star Wars

Carrie Fisher heeft volgens zanger James Blunt vlak voor haar dood naar drugs gegrepen omdat haar veel druk werd opgelegd voor een nieuwe rol in Star Wars. Dat vertelde Blunt volgens de Britse krant The Independent aan een publiek op een literatuurfestival in Wales. Hij was een goede vriend van de actrice, die in 2016 op 60-jarige leeftijd overleed.

“Ik was bij haar de dag voordat ze stierf, toen ze naar mijn huis kwam”, vertelde hij aan het publiek bij het Hay Festival. “Ze had haar lichaam echt mishandeld, en ze had net weer de rol gekregen van prinses Leia in een nieuwe Star Wars-film. Dus ze zat eigenlijk op een hoogtepunt en was positief, maar ze hadden veel druk op haar uitgeoefend om mager te zijn. Ze sprak over de moeilijkheden die vrouwen hebben in de industrie, hoe mannen oud mogen worden, en vrouwen in film en tv zeker niet.”

‘Feitelijk zelfmoord gepleegd’

Ook zette ze zichzelf hierbij onder druk, zegt de zanger. “Ze begon weer drugs te gebruiken en tegen de tijd dat ze in het vliegtuig stapte, had ze feitelijk zelfmoord gepleegd.” Fisher overleed uiteindelijk in een ziekenhuis nadat ze tijdens een vlucht ineens stopte met ademen. “Ze zeggen dat het een of andere vorm van hartfalen was”, aldus Blunt. “Maar ze had genoeg drugs gebruikt om er een heel goed feest van te maken.”

James woonde bij Carrie

Blunt en Fisher ontmoetten elkaar in de jaren negentig via wederzijdse vrienden en kregen een goede band. De inmiddels 50-jarige zanger verhuisde zelfs tijdelijk naar haar huis in Los Angeles. Daar nam hij delen van zijn eerste album op, Back to Bedlam uit 2004 met daarop de wereldhits You’re Beautiful en Goodbye My Lover. Delen van dat laatste nummer nam hij op in de badkamer van Fisher, die ook met het idee voor de albumtitel kwam.