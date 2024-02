James Blunt: megahit You’re Beautiful is waargebeurd verhaal

You’re Beautiful van James Blunt is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Dat schrijft de zanger in een column in de Britse krant Metro.

Blunt zingt in zijn grootste hit uit 2005 over een man die accepteert dat zijn liefde voor een vrouw niet wederzijds is. “Ze was een ex. Ze had een nieuw vriendje en ik wist niet dat hij bestond. We liepen langs elkaar en keken elkaar aan.”

Het oogcontact duurde een seconde, maar voelde volgens de zanger als een eeuwigheid. “Ik ging naar huis en schreef er een liedje over waardoor ik een huis kon kopen.”

Niet te evenaren

You’re Beautiful staat op het debuutalbum van Blunt: Back to Bedlam. Het nummer was een wereldwijde hit en stond in meerdere landen, ook in Nederland, bovenaan de hitlijsten. De Brit scoorde daarna ook met nummers als Goodbye My Lover en 1973, maar heeft dat succes in de afgelopen jaren niet meer weten te evenaren.