Zoveel belasting betaalt koning Charles

Tekst: Lisa Manche

Bij de meeste royals blijft informatie, zoals belastingaangiftes, privé. Maar om meer transparantie te geven over het Britse koningshuis en het te moderniseren, heeft koning Charles bekendgemaakt hoeveel belastinggeld hij betaalt. Hij is de eerste vorst die hier openheid over geeft.

Belastingaangifte prins William

Van verschillende Britse royals is nu bekend hoeveel belasting zij betalen. Eerder schreven we al over de belastingaangifte van prins William. Hoe hoog deze bedragen zijn lees je in dit artikel.

Koning Charles

Dan de Britse koning zelf. Hij betaalde in het boekjaar 2024-2025 12,9 miljoen pond. Hiermee behoorde hij in die periode tot de 100 grootste belastingbetalers van het Verenigd Koninkrijk. Het boekjaar ervoor betaalde de koning 11,7 miljoen pond. Sinds zijn kroning in september 2022 heeft de koning meer dan 30 miljoen pond aan de staatskas bijgedragen.

Inkomsten van de koning

Koning Charles haalt een deel van zijn inkomen uit landgoederen zoals het Duchy of Lancaster (hertogdom Lancaster) en het Duchy of Cornwall (hertogdom Cornwall). De koning betaalt belasting over al zijn privé-inkomsten. Denk hierbij aan geld uit beleggingen, zijn privélandgoederen en zijn spaargeld. Het Duchy of Lancaster is bedoeld om de koning financieel onafhankelijk te maken van de regering. In 2025-2026 haalde de koning hier 25,2 miljoen pond uit.

Moderniseren

De Britse koning is niet verplicht om belastingaangifte te doen. Charles betaalt de inkomstenbelasting vrijwillig. De koning en prins William maken hun belastingaangiftes openbaar om transparanter te zijn over de financiën. Zo willen ze het Britse koningshuis moderniseren.

Bekijk ook

BRON: BLAUW BLOED