Prinses Anne gaf messcherp antwoord tijdens verlovingsinterview

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Anne staat bekend om haar directe houding, nuchtere karakter en droge gevoel voor humor. Dat bleek ook kort nadat in 1973 haar verloving met kapitein Mark Phillips was aangekondigd. Tijdens een interview kregen de twee een opvallende vraag over hun toekomst samen.

De interviewer wilde weten of hun huwelijk bestand zou zijn tegen de aandacht van het publiek, de media en de verplichtingen die bij hun positie hoorden. Mark antwoordde voorzichtig dat ze ‘dit jaar al heel wat hadden doorstaan’. Prinses Anne kwam vervolgens met een korte, kenmerkende reactie: ‘Kan dat? Dat moet toch wel?’ Enkele maanden later stapten de twee op 14 november 1973 in Westminster Abbey in het huwelijksbootje. Samen kregen ze twee kinderen, Peter Phillips en Zara Tindall.

Hun huwelijk hield uiteindelijk geen stand

Hoewel prinses Anne destijds vol vertrouwen leek over hun toekomst, bleek het huwelijk uiteindelijk niet bestand tegen de tand des tijds. Prinses Anne en Mark gingen in 1989 uit elkaar en hun scheiding werd in 1992 officieel afgerond. Later datzelfde jaar trouwde Anne met vice-admiraal Sir Timothy Laurence. Toch bleef het contact tussen de prinses en haar eerste echtgenoot goed. Ze treffen elkaar nog geregeld bij familiegelegenheden en rondom hun gezamenlijke interesse in de paardensport.

Mark bleef jarenlang op Gatcombe Park wonen

Ook na de scheiding bleef Mark nog lange tijd verbonden aan het landgoed van prinses Anne. Hij woonde 21 jaar op Aston Farm, dat onderdeel is van Gatcombe Park. In 2013 verhuisde hij uiteindelijk naar de Verenigde Staten, kennelijk om ruimte te maken voor Zara en haar gezin. Het huis werd vervolgens grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Zara woont er met Mike Tindall en hun drie kinderen Mia, Lena en Lucas. Via sociale media en enkele videogesprekken krijgen fans af en toe een kijkje in hun woning.

Een bewuste keuze voor Peter en Zara

Anne en Mark namen tijdens hun huwelijk ook gezamenlijk een belangrijke beslissing over hun kinderen. Ze kozen ervoor om geen koninklijke titels, zoals een graafschap voor Mark, voor Peter en Zara te accepteren. Prinses Anne vertelde later dat ze achter die keuze stond: ‘Ik denk dat het waarschijnlijk de juiste beslissing was… Ik denk dat de meeste mensen het erover eens zijn dat er nadelen kleven aan het hebben van titels.’

Volgens Zara verschilden haar ouders bovendien behoorlijk in hun manier van opvoeden en begeleiden. Waar prinses Anne volgens haar dochter vooral ontspannen was, stelde Mark zich als paardrijcoach veel kritischer op. Zara zei hierover: ‘Mijn vader was nogal kritisch… Je hoorde hem maar zelden zeggen: ‘Ja, dat was goed’. Dus het was altijd een uitdaging om die opmerking te krijgen. Hij was een strenge coach.’