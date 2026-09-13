Meghan Markle omschreef haar eerste ontmoeting met prinses Catherine met déze woorden

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle liet zich in 2017 opvallend positief uit over haar eerste kennismaking met prinses Catherine. In een fragment uit haar verlovingsinterview met prins Harry vertelde ze kort maar duidelijk hoe ze haar toekomstige schoonzus ervaarde.

In de jaren daarna werd vaak geschreven over een moeizame band tussen de hertogin van Sussex en de prinses van Wales. Toch klonk de toon tijdens het gesprek met BBC-journalist Mishal Husain destijds heel anders. Prins Harry vertelde dat prins William en prinses Catherine ernaar uitkeken om Meghan Markle te ontmoeten en zei dat de eerste kennismaking ‘van een leien dakje ging’.

Warme woorden over prinses Catherine

Omdat Meghan en prins Harry in die tijd vlak bij prins William en prinses Caherine woonden op het terrein van Kensington Palace, zagen de twee stellen elkaar in het begin meerdere keren. Toen Meghan in het interview naar prinses Catherine werd gevraagd, gaf ze een korte maar hartelijke reactie: ‘Ze is geweldig geweest.’ Prins Harry was het daarmee eens en voegde eraan toe: ‘Fantastisch, net als William trouwens, echt geweldige steun.’

Andere herinnering in documentaire

Jaren later klonk Meghan in de Netflix-documentaire Harry & Meghan een stuk kritischer over die periode. Ze vertelde dat ze moest wennen aan de formele sfeer binnen de koninklijke familie, ook wanneer er geen camera’s bij waren. ‘Ik ontmoette haar [Kate] voor het eerst, ik denk dat we gingen eten. Ik weet nog dat ik een gescheurde spijkerbroek droeg en op blote voeten was. Ik ben iemand die knuffelt, dat ben ik altijd geweest. Ik besefte niet dat veel Britten dat ongemakkelijk vonden.’

Formele sfeer achter de schermen

Meghan zei in de serie dat ze gaandeweg begreep dat de officiële houding niet alleen voor de buitenwereld bedoeld was. ‘Ik begon te begrijpen dat de formaliteit aan de buitenkant ook binnen doorging. Er is een manier waarop je je naar buiten toe presenteert, en dan sluit je de deur en denk je: nu kan ik ontspannen. Maar die formaliteit blijft aan beide kanten bestaan en dat verraste me.’

Terugblik op verlovingsinterview

Ook over het verlovingsinterview zelf sprak Meghan later met gemengde gevoelens. Ze noemde het een ‘georkestreerde realityshow’. Volgens haar ging alles heel snel: ‘We gingen meteen naar binnen. Deden onze jas uit. Gingen zitten en deden het interview. Het gebeurde allemaal in datzelfde moment.’ In het oorspronkelijke gesprek leken Meghan en prins Harry juist ontspannen, terwijl ze vertelden over hun ontmoeting en over het aanzoek van prins Harry tijdens een avond waarop hij kip uit de oven maakte.