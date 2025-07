Of Estavana Polman en Rafael van der Vaart gaan trouwen? ‘Let’s see’…

Tekst: Dunya Diercks

Of Estavana Polman en haar partner Rafael van der Vaart ooit nog gaan trouwen, is zéér de vraag, vertelt ze in tijdschrift Beau Monde. “Let’s see”, zegt ze tegen het blad.

Het is op dit moment niet echt een prioriteit, legt de handbalster en presentatrice uit. “Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland… We hebben geen haast. We zijn negen jaar samen en hartstikke gelukkig, maar we zijn nu vooral druk met andere dingen.”

Met de relatie zit het nog helemaal snor, maar net als bij iedere relatie gaat het niet altijd van een leien dakje. “Je moet je niks verbeelden, hoor. Wij hebben ook onze dingen en hebben ook ruzie. Geloof mij nou… Wij zijn doodnormale mensen en hebben net als iedereen een relatie met ups en downs. Wat ik belangrijk vind, is dat je elkaar de vrijheid moet geven in wat je fijn en leuk vindt, elkaar respecteren en supporten waar het kan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste”, zegt ze.

Verkloot

De twee zijn sinds 2016 samen en werden in 2017 ouders van dochter Jesslynn. Rafael zei eerder in het programma Sterren op het Doek dat Estavana niet wilde trouwen omdat hij zijn vorige huwelijk, met Sylvie Meis, “al een keer verkloot” had.