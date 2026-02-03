Ziek van onveiligheid: de reden achter Ellie Lust haar vertrek bij de politie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na een gedwongen afscheid van het korps gebruikt Ellie Lust haar ervaring als politiewoordvoerder nu in de media. Ze kijkt terug op een periode van spanning, gezondheidsklachten en een kantelpunt thuis. Tegelijkertijd beschrijft ze hoe tijd en nieuw werk haar weer richting gaven.

Aan Nouveau vertelde Ellie Lust dat ze voelde dat zichtbaarheid haar positie beïnvloedde. De beslissing om te vertrekken werd niet door haar genomen. In het medialandschap vond ze gaandeweg opnieuw zingeving.

Wanneer zichtbaarheid tegen je werkt

Ellie blikt terug op de breuklijn met het korps en de emoties die daarmee gepaard gingen. ‘Ik heb veel verdriet gehad van mijn vertrek bij de politie. Ik voelde op een gegeven moment dat de politie van mij af wilde, want ik werd te zichtbaar en dan krijg je toch te maken met afgunst en jaloezie, van naaste collega’s. Terwijl ik de politie nooit kwaad heb gedaan.’ Ze probeerde in gesprek te blijven, maar ziet nu dat blijven niet de bedoeling was.

Ellie Lust over de impact

De werkdruk en onveiligheid eisten hun tol. ‘Uiteindelijk werd ik van die onveiligheid binnen de politie ziek. Ik had een veel te hoge bloeddruk, ik ging meerdere keren door mijn rug, terwijl ik helemaal geen rugpatiënt ben.’ Thuis klonk het onomwonden: ‘Je stopt er mee, want dit kan zo niet langer.’ Met afstand begrijpt ze de wending die volgde: ‘Tijd heelt. Ik voel me oprecht een gezegend mens binnen het medialandschap met al mijn fijne collega’s bij RTL en ik begrijp nu, en dat is mijn geloof, waarom het zo moest gaan. Je wilt vaak niet aan iets nieuws beginnen, omdat je nog te veel hangt aan het oude. Soms wordt dat dan geforceerd vanuit het grote geheel en als je later terugkijkt, zie je dat dit de bedoeling was.’

Foto: ANP