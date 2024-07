Zangeres Nienke begint artikel 12-procedure tegen Jeroen Rietbergen

Het Openbaar Ministerie meldde drie maanden geleden dat Rietbergen niet wordt vervolgd in de zedenzaak rond het programma The Voice. De zaak werd door gebrek aan bewijs geseponeerd. Rietbergen zou als bandleider seksueel contact hebben gehad met vrouwen achter de schermen. Het OM ziet echter “geen wettig en overtuigend” bewijs voor een strafbaar feit. Het OM verdacht Rietbergen van een zedenfeit uit februari 2018, dat zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van The Voice.

De zaak tegen Rietbergen werd aangespannen door Nienke Wijnhoven, in 2018 deelneemster aan The Voice. Zij zei in de talkshow Beau dat zij was betast door Rietbergen en dat ze bang was om haar verhaal te delen. Via een artikel 12-procedure bij het gerechtshof kan het OM alsnog worden gedwongen om Rietbergen te vervolgen.

Aanvullend bewijs

Diekstra laat weten dat het verzoek bij het gerechtshof is ingediend. Wijnhoven wil ook dat er aanvullend bewijs aan het procesdossier wordt toegevoegd, zoals enkele getuigenverklaringen. Peter Plasman, de advocaat van Rietbergen, was woensdagavond vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.