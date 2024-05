Noa Vahle ‘opgelucht’ dat Jeroen Rietbergen niet vervolgd wordt in zedenzaak rond TVOH

Een paar dagen geleden maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat bandleider Jeroen Rietbergen niet wordt vervolgd in een zedenzaak die tegen hem werd aangespannen voor vermeend grensoverschrijdend gedrag rond opnames van het tv-programma The Voice of Holland. Zijn stiefdochter Noa Vahle is “opgelucht”, zegt ze desgevraagd in De Oranjezomer.

De zaak rond Rietbergen werd geseponeerd omdat het OM “geen wettig en overtuigend bewijs voor een strafbaar feit” zag. Noa was donderdag weer van de partij in De Oranjezomer en werd door presentatrice Hélène Hendriks gevraagd wat zij van de gang van zaken vindt. Inhoudelijk wil ze daar niet op ingaan, maar op persoonlijk vlak is ze “natuurlijk opgelucht”.

‘Uitgaan van het positieve’

“Ik denk zeker omdat het zo lang heeft geduurd dat het voor iedereen die daarbij betrokken is, dat het heel veel impact heeft, dus in die zin ben ik blij dat we ons hopelijk nu weer op de toekomst kunnen focussen en een beetje uitgaan van het positieve”, vervolgt de dochter van Linda de Mol. “Ik denk dat ik het daarbij wil laten.”

Geruchten

Begin 2022 kwam naar buiten dat Rietbergen contacten van seksuele aard heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. Linda de Mol verbrak daarop de relatie met hem, maar er gaan geruchten dat de twee inmiddels weer samen zijn.

Advocaat Nienke overweegt artikel 12-procedure

De zaak tegen Rietbergen werd aangespannen door Nienke Wijnhoven, in 2018 deelnemer aan The Voice. Zij vertelde in de talkshow Beau dat zij zou zijn betast door Rietbergen en dat ze bang was om haar verhaal te delen.

Haar advocaat Sébas Diekstra liet na de seponering van de zaak weten “extreem teleurgesteld” te zijn en overweegt een artikel 12-procedure op te starten, om daarmee justitie te dwingen Rietbergen alsnog te vervolgen. “Eerst willen we het volledige dossier goed bestuderen en ook exact weten welke krachten en overwegingen er hebben gespeeld om toch niet te vervolgen.”

