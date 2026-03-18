Yvonne Coldeweijer zwijgt over BN’er met ernstig strafbaar gedrag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer heeft in Open Casa opvallend openhartig verteld over de grenzen van haar werk.

De juicekoningin zegt dat ze gedreven wordt door een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze brengt naar eigen zeggen veel informatie over BN’ers zonder daar spijt van te hebben. Toch is er één bekende Nederlander over wie Yvonne Coldeweijer bewust zwijgt, ondanks wat ze over die persoon heeft gehoord.

BN’er op televisie

Aan het einde van de aflevering vraagt Robbert Rodenburg of er een BN’er is die de dans is ontsprongen en veel te ver gaat. Daarop moet Yvonne lachen, waarna ze toegeeft dat er inderdaad iemand is over wie ze niet durft te publiceren. ‘Er is er eentje en dat ga ik gewoon nooit kunnen en mogen brengen. Er is één iemand die momenteel op tv is, waar ik echt hele misselijke en ook wel strafbare dingen over heb gehoord. Meerdere keren.’ Ze vertelt dat ze het nog niet heeft gedurfd dat publiceren aan te gaan.

Heftige beschuldigingen

Volgens Yvonne gaat het om ernstige verhalen, die haar niet loslaten. Ze vertelt dat ze het nog altijd niet heeft aangedurfd om die zaak aan te gaan. ‘Als ik die persoon op tv zie, kan ik daar heel moeilijk naar kijken.’ Ook benadrukt ze hoe zwaar de beschuldigingen volgens haar zijn: ‘Als dit waar is, moet die per direct van de buis af. Maar ja, de dilemma’s.’

Twijfel over onderzoek

De presentatrice zegt dat ze er ook mee worstelt dat ze deze informatie al langere tijd heeft. Ze vreest commentaar als het ooit naar buiten komt en blijkt dat zij het al twee jaar wist. ‘Ik heb soms ook niet de mankracht om te onderzoeken: hoe moet ik daar nou achterkomen?’ Dat dilemma blijft volgens Yvonne aan haar knagen.

Foto: ANP