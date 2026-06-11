Yolanthe Cabau speelt de hoofdrol in sensuele internationale film

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yolanthe Cabau heeft een opvallende nieuwe rol te pakken in een internationale, verticale film.

In Doing Her Dirty speelt Yolanthe Cabau een lesbische vrouw. De film zit vol sensuele beelden, die ze ook op Instagram deelt. Bij Shownieuws wordt de film omschreven als een soort boeketreeks, al klinkt er aan tafel ook waardering voor haar nieuwe stap.

Nieuw format

Op Instagram schrijft Yolanthe uitgebreid over haar keuze om in de verticale film te spelen. Ze deelt: ‘Toen ik voor het eerst hoorde over verticale films en hoe ongelooflijk populair ze wereldwijd aan het worden zijn, was ik oprecht nieuwsgierig. Waarom kijken honderden miljoenen mensen ernaar? Wat maakt dit nieuwe format zo spannend? En wat betekent het voor de toekomst van storytelling? Dus toen ze me castten voor de hoofdrol in deze nieuwe film, met zo’n sterk script en een compleet nieuwe manier van maken, dacht ik… laten we dit avontuur aangaan. Laten we ontdekken. Laten we groeien. Laten we iets nieuws proberen.’

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Uitdaging als actrice

Voor de actrice draait haar werk niet alleen om doen wat ze al kent. Daarover vervolgt ze: ‘Voor mij gaat acteren niet alleen over doen wat ik al weet. Het gaat erom nieuwe werelden te betreden, mezelf uit te dagen en open te staan voor de richting waarin deze industrie zich ontwikkelt. Het spelen van deze rol, samen met de prachtige Lindy, was een ontzettend leuke en intense ervaring.’

Wereldwijd te streamen

Yolanthe omschrijft Doing Her Dirty als een verhaal met veel drama. Ze schrijft: ‘Een verhaal vol verraad, liefde, manipulatie, gevaar en maffiadrama… precies het soort personageontwikkeling waar ik graag in duik. Onze film Doing Her Dirty is nu wereldwijd te streamen op DramaBox van DramaBox en Fox.’

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Reactie bij Shownieuws

Bij Shownieuws wordt de film omschreven als een soort boeketreeks. Toch wordt er door een deel van de tafel positief gesproken over het feit dat Yolanthe nu in een Amerikaanse film te zien is. Dat er een publiek voor is, daar is iedereen aan tafel het over eens.