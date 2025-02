Wintersport valt in duigen: Freek breekt kuitbeen

Binnenkort is het Valentijnsdag. Ter gelegenheid van die dag beantwoordden Suzan en Freek romantische vragen bij Sky Radio. Wie van de twee is de ultieme romanticus? Bekijk de video hieronder:

‘Na anderhalf uur zat de wintersport er voor Freek alweer op,’ schrijven ze ze over hun trip die voor de zanger wel erg kort duurde. Op de foto staat Suzan naast Freek met krukken in de sneeuw. ‘Op de eerste ochtend met familie tijdens het snowboarden een onschuldige schuiver gemaakt en toen opeens ‘krak’ – een kleine breuk in het kuitbeen. Gelukkig geen operatie nodig.’ Wel zal Freek de komende weken met krukken moeten lopen.

