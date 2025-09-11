William Rutten over bijzondere shoot met Herman van Veen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fotograaf William Rutten blikt op Instagram terug op een bijzondere samenwerking met Herman van Veen. Voor de hoes van Van Veens jubileumalbum Plus kreeg hij de kans de zanger opnieuw voor zijn lens te hebben.

William Rutten koppelt die ervaring aan eerdere ontmoetingen met Herman Van Veen en vertelt hoe onverwacht en uniek de shoot verliep.

Een dag uit het leven

De fotograaf beschrijft hoe hectisch de agenda van Herman van Veen was. ‘Daar aangekomen hoorde ik dat Herman nog in een repetitie zat en daarna meteen een vergadering had, en dat hij tussendoor even zou komen voor de shoot. Hij moest daarna snel terug naar de repetitie en vervolgens nog door naar een optreden… Even een dagje uit het leven van Herman van Veen.’ Toch was er ruimte om kort stil te staan bij de nieuwe albumhoes. Terwijl Rutten zijn apparatuur klaarzette, nam Herman de tijd om het concept door te nemen en gaf hij meteen zijn vertrouwen.

Van eerste kennismaking tot nieuwe opdracht

Het begon voor William Rutten ooit met muziek. ‘Met dit liedje maakte ik ooit kennis met de grote Herman van Veen. Ik draaide het grijs als 9 jarig kind.’ Jaren later kruisten hun paden zich voor het eerst. “In 1989 kreeg ik Herman voor het eerst voor mijn lens, toen hij meedeed aan het prachtige album “Iedereen is anders” van Het Goede Doel.” Pas veel later kwam daar een vervolg op. ‘Gek genoeg was de eerstvolgende keer pas weer bij mijn Face It-project voor Museum Hilversum. Tot ik vier weken geleden ineens een belletje kreeg: Herman wil graag dat jij de nieuwe hoes schiet van zijn jubileumalbum Plus.’

Het beslissende moment

De shoot zelf verliep verrassend snel. Rutten maakte meerdere testbeelden, totdat Herman van Veen zelf zijn keuze maakte. ‘Herman kwam even kijken, wees op het computer scherm en zei: ‘Dat is ’m!’ Uit onzekerheid wil je dan nog meer schieten, maar Herman zei: ‘Waarom? Als je hem hebt, heb je hem toch?” Na kort overleg met de ontwerper verdween de zanger weer richting zijn andere verplichtingen. ‘Hij overlegde nog kort met de ontwerper hoe hij het voor zich zag, gaf een hand en weg was hij weer, terug naar alle andere afspraken van die dag.’

Indruk en resultaat

De ervaring liet bij Rutten een diepe indruk achter. ‘Tachtig jaar jong, en zoveel energie, dat ik nu nog zekerder weet: als je iets mag doen in het leven dat je passie is, dan is leeftijd maar een nummer.’ Voor de fotograaf was het een unieke gelegenheid. ‘Dit moet mijn snelste albumcovershoot ooit zijn geweest. En wat een eer! Het album komt op 30 oktober uit, maar je kunt het nu al in verschillende uitvoeringen bestellen. Het eerste nummer van het album, Tranen met Gerson Main, kun je al beluisteren op Spotify. Gefeliciteerd Herman, vooral met het leven!’

