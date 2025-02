Willeke Alberti: ‘Ik wil gewoon weer léven’

Tekst: Sabine Krouwels

Tachtig jaar werd Willeke Alberti begin deze maand. Een mijlpaal die gepaard ging met veel verdriet, gezien het recente verlies van haar dochter en broer. Toch kijkt de zangeres moedig voorwaarts, vertelt ze deze week in Weekend. “Het enige wat ik nu nog kan doen, is overleven met de mensen die me dierbaar zijn.”

Willeke Alberti heeft een vreselijke tijd achter de rug. Ze verloor haar dochter Daniëlle en haar broer Tonny en kwam ook nog eens ongelukkig ten val. “Ik wil gewoon weer léven,” vertelt de inmiddels tachtigjarige zangeres deze week in Weekend. “Het enige wat ik nu nog kan doen, is overleven met de mensen die me dierbaar zijn. Mijn kleinkinderen zijn fantastisch, aan hen wil ik heel veel tijd besteden. Gezond blijven is het allerbelangrijkst, voor hen en voor mezelf. En ik hoop echt dat ik nog een tijdje mijn vak mag uitoefenen, vooral voor de zorg.”

Steun

Optreden doet Willeke nog ontzettend graag, al beseft ze lang niet altijd hoe geliefd ze in Nederland is. “Daar heb ik nooit zoveel erg in. Maar deze week heb ik wel weer gemerkt hoeveel mensen me steunen, waar ik ook kom. Ik voel me lekker, ik voel me overal weer thuis. Met mij gaat het weer hartstikke goed.”

