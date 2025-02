Willeke Alberti maakt na rouwperiode comeback op podium: ‘Kon mijn verdriet niet meer wegzingen’

Tekst: Dunya Diercks

Willeke Alberti gaat na een pauze van vier maanden weer optreden. Dat vertelt de zangeres, die maandag haar 80e verjaardag viert, in gesprek met De Telegraaf. “Die rust was nodig, want ik kon mijn verdriet niet meer wegzingen”, aldus Alberti, die de laatste tijd veel met verlies van dierbaren te maken kreeg.

Alberti verloor in 2023 haar dochter Daniëlle en haar jongere broer Tonny. Ook stierven twee tantes, een oom en een dierbare neef. “Het verdriet zal altijd blijven, maar mijn leven is geen drama. Ik ben vooral dankbaar. Dankbaar voor al die mensen die mijn leven mooier hebben gemaakt, voor alles wat ik heb mogen doen en kunnen beleven”, aldus de zangeres.

Eerder maakte Alberti bekend een tijdje niet op te treden. “Als je verdriet hebt, hoor je dat bij de meeste mensen aan hun stem. Bij mij was dat ook zo en soms heb ik dat nog: een brok in mijn keel, zoals 28 januari, de dag dat mijn broertje Tonny 75 zou zijn geworden.”

‘Je blijft wel zingen hoor, mam!’

Nu Alberti werkt aan een terugkeer op het podium houdt ze de woorden in gedachten die haar dochter Daniëlle tot het laatste moment tegen haar zei: “Je blijft wel zingen hoor, mam!” Dat is wat Alberti probeert na te streven. “Maar ik bekijk per keer wat ik wel of niet doe. Ik moet het voelen in mijn hart. Zo heb ik altijd geleefd en dat zal ik ook nog meer dan ooit blijven doen.”