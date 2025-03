Vervroegde overgang maakte Victoria Koblenko ‘psychisch labiel’

Tekst: Denise Delgado

De overgang komt voor veel vrouwen pas op latere leeftijd, maar voor Victoria Koblenko (44) kwam deze fase onverwacht vroeg. De actrice belandde daardoor in een zware, donkere periode. In de YouTube-serie ‘I Am Present’ van Fajah Lourens (43) vertelt Victoria openhartig over deze moeilijke tijd.

Routinecontrole

Victoria ontdekte per toeval dat ze in de vervroegde overgang zat. Tijdens een routinecontrole voor baarmoederhalskanker stelde haar arts voor om ook haar hormonen te testen. Aan de overgang dacht ze toen nog helemaal niet. “Ik stond echt midden in het leven, reisde de hele wereld over, werkte veel in Rusland als actrice, zat vaak in het vliegtuig: het kon allemaal niet op. Ik was wel vaak moe, maar dat is twee keer bijslapen en dan is het weer over,” vertelt ze.

Omdat ze nog steeds menstrueerde, had ze niets door. Maar bij een vervolggesprek kreeg ze de onverwachte diagnose te horen. “De arts zei: ‘Ik denk dat je er even bij moet gaan zitten. Ik vrees dat ik toch de diagnose moet bevestigen. Je bent of al in de overgang óf heel diep in de perimenopauze.’ Ik dacht toen echt, die man is gek!”

Kinderwens

Met hormoontherapie probeerde Victoria alsnog haar kinderwens te vervullen. Dat lukte uiteindelijk, want ze beviel van haar zoon. Toch bleef de impact van de overgang groot. Na haar bevalling kreeg ze niet alleen te maken met fysieke klachten, maar ook met mentale problemen. “Ik was psychisch zo labiel, dat mijn familie zei: ‘Volgens mij moet je echt doorverwezen worden naar een psychiater.” Voor de actrice voelde het alsof ze constant in haar kraamweek zat. “Ik moest onwijs vaak huilen, was heel wild en gewoon ontoerekeningsvatbaar.”

Het dieptepunt kwam na een heftige ruzie met haar partner Evgeniy Levchenko. “Ik dacht echt: van mij hoeft het niet meer. Wat zou er gebeuren als ik er niet meer zou zijn? Toen besefte ik dat ik hulp nodig had.”

Na het vinden van een arts en het starten van hormoontherapie, ging het langzaam weer beter. “Zes weken later was het alsof ik weer terug was naar 11 jaar. Ik was weer helemaal up en running en de opvliegers waren weg.”

BEELD: ANP