Van Instagram-terugblik naar persoonlijk verhaal: Els (WhoEls) over narcistische ex-man

Tekst: Evelien Berkemeijer

Els van Roode zette zichzelf aan het twijfelen toen online massaal werd teruggeblikt op 2016. Toch besloot ze die periode niet te verzwijgen, maar juist te laten zien hoe donker het toen voor haar was.

In een gesprek met Bridget Maasland legt Els van Roode (WhoEls) uit dat ze die post ook plaatste om anderen te laten voelen dat er na een diep dal weer ruimte kan ontstaan. Bridget vertelt dat ze de terugblik had gezien en dat het haar triggerde.

Lees ook: Grote liefde van B&B Vol Liefde-Eline werd geliquideerd

2016: een jaar dat alles opslokte

Els noemt 2016 zonder omwegen ‘Het was een jaar van een hele zware depressie’. Ze was toen vijftig, en Bridget merkt op dat dit samenvalt met perimenopauze en overgang, een fase waarin volgens haar veel vrouwen te horen krijgen dat ze in een burn-out zitten terwijl hormoonwisselingen ook een rol kunnen spelen. Els erkent dat ze last had van menopauze en hormonen, maar benadrukt dat haar depressie daar niet door kwam.

Tekst gaat verder onder post.

De invloed van haar tweede man

Volgens Els lag de oorzaak bij haar tweede man, die in 2018 is overleden. Ze hield dit lang privé, maar wil het nu ook delen voor vrouwen die iets vergelijkbaars meemaken. Over hem zegt ze: ‘Hij was een ongelooflijke narcist. Hij heeft mij echt gek weten te maken in mijn hoofd. Dat ik aan alles ging twijfelen.’ De periode was zo heftig dat ze volschiet als ze eraan terugdenkt, en ze vertelt dat niemand van haar familie nog bij haar wilde komen als hij erbij was.

Van paniek naar voorzichtig herstel

Els herkent zichzelf niet terug in hoe ze toen leefde: ‘Hij had zo’n negatieve invloed op mijn hele doen en laten, je weet inmiddels hoe open en vrolijk ik ben, dat ben ik altijd geweest, in één keer was ik een bang vogeltje.’ Ze kreeg paniekaanvallen en hyperventilatie en zocht op een terras liever een plek aan de zijkant om snel weg te kunnen. Ze waren vier jaar samen: na twee jaar belandde ze in de depressie. Bridget zegt dat Els in die fase extra kwetsbaar was en dat haar man daar handig misbruik van maakte. Wanneer Els opmerkt dat ze zelf ook ‘erbij was’, kapt Bridget dat direct af met: ‘Niet jezelf de schuld geven.’

Met medicatie en een psychiater kwam er in 2017 langzaam weer licht, mede omdat haar man toen regelmatig op reis ging. Ze zegt dat ze hem geen doodwensen had, omdat ze wel van hem hield. In 2018 overleed hij op jonge leeftijd, vijf dagen nadat haar moeder stierf, en juist die opeenstapeling maakte dat Els besloot opnieuw te vechten om haar leven weer op de rit te krijgen. Al maakt alleen al de gedachte aan vragen over die depressie haar opnieuw emotioneel.

Foto: ANP