Uitvaart van topkok Jonnie Boer vrijdag in besloten kring

Tekst: Dunya Diercks

De uitvaart van de vorige week plotseling overleden topchef Jonnie Boer vindt komende vrijdag in besloten kring plaats. Hij stierf op Bonaire door een longembolie. Jonnie werd 60 jaar.

Een dag voor de uitvaart kunnen genodigden afscheid komen nemen van de topkok, en wel in zijn legendarische restaurant De Librije in Zwolle. Daar vindt dan een route plaats door het restaurant en langs de kist.

Enige driesterrenrestaurant in Nederland

Jonnie was, samen met zijn vrouw Thérèse, hun twee kinderen Isabelle en Jimmie en chef Nelson Tanateen, eigenaar van De Librije, het enige driesterrenrestaurant in Nederland. Ook hebben ze restaurants op Bonaire en Curaçao.

‘Hou van jou’

Jimmie Boer schreef op Instagram bij een mooie foto van zichzelf en zijn vader: “Dank voor alles wat je mij hebt gegeven. Ik ga je trots maken ook al ga je het niet zien…. Zie je snel ouwe.” Isabelle Boer plaatste een foto uit de oude doos, waarop zij als kleine meid proost met haar vader. “Mijn lieve papa , hoe kan dit nou… Kan niet wachten tot we samen weer kunnen proosten. Hou van jou!!!!!” Thérèse postte een mooi gedicht met daarbij de woorden: “The harder they come , the harder they fall.”