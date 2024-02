‘Transfobe’ Anouk onder vuur na plaatsen foto van ongesteldheid: ‘Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw’

Anouk is haar vrijdagochtend op Threads begonnen met een foto van haar ongesteldheid. Daarbij schrijft de 48-jarige zangeres dat mensen zonder mannelijk geslachtsdeel niet automatisch een vrouw zijn.

“Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”, schrijft Anouk bij een foto van bebloed wc-papier in haar wc.

Daar líjkt het wel op… De zangeres krijgt bakken met kritiek. “Jammer dit. Had oprecht anders verwacht”, reageert iemand. “Hoe minder verwachtingen je hebt, hoe beter”, reageert Anouk daarop. “Anouk die transfobisch was stond niet op mijn bingokaart van 2024. Compleet walgelijk”, schrijft een ander.

‘Alle vrouwen zijn vrouwen’

Acteur Jan Kooijman vraagt zich hardop af: “Anouk, wat bedoel je precies?” Cabaretière Claudia de Breij gebruikt meer woorden. “Alle vrouwen zijn vrouwen. Transvrouwen dus ook. Perimenopausale vrouwen die blij zijn dat ze nog steeds een cyclus hebben, die ook.” Anouk hoeft zich volgens Claudia niet druk te maken dat ze ‘gecanceld’ wordt, omdat ze te geliefd is. “Een stuk geliefder dan transvrouwen. Zij kunnen nauwelijks gecanceld worden, want om gecanceld te worden moet je eerst omarmd zijn geweest en dat krijgen zij een stuk minder dan jij en ik. Daarom kun je ze ook gewoon supporten, of met rust laten.”

Block, block, block…

Anouk heeft nog niet gereageerd op alle kritiek, maar is volgens volgers wél heel druk met het blokkeren van mensen die kritiek hebben op haar post.

Wordt dus vervolgd…