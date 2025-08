Tina de Bruin verbrak samenwerking door onbeschofte interviewer

Tina de Bruin heeft in de podcast Chantal & Tina verteld over een opvallend moment uit haar carrière: een interview dat ze halverwege zelf beëindigde. De actrice voelde zich tijdens het gesprek zo ongemakkelijk dat ze besloot om het niet langer te rekken.

In Chantal & Tina praten Chantal Janzen en Tina de Bruin over verschillende zaken. Het onderwerp van deze aflevering was vakanties. Tina vertelde dat ze erg had uitgekeken naar een bijzondere reis naar Amerika. Voor het eerst zou ze met al haar jongens naar Florida gaan voor een rondreis. ‘We hadden onder andere Disney op de planning staan en hadden er echt voor gespaard’, zei ze. ‘Iedereen verheugde zich er erg op.’

Interviewer reageerde negatief

Tijdens een interview over deze vakantie sloeg de sfeer al snel om. Toen Tina enthousiast vertelde over haar plannen, reageerde de interviewer met een afkeurende toon: ‘Ja, dat is toch verschrikkelijk dat lange vliegen? Dat lijkt me zo erg.’ De negatieve houding bleef aanhouden, vertelt Tina. Ze doet nog een impressie: “Oh vind je dat niet vervelend, oh vind je dat niet lastig? Oh dat met de kinderen vliegen, daar zou ik zo tegenop zien.”’

Alles was ‘schijt’

Chantal kende het verhaal al en vulde aan dat de interviewer ook iets had gezegd over Amerika. Tina vervolgt: ‘Eigenlijk alles waar ik mee kwam, vond ze schijt.’ De actrice zat op dat moment in de tuin van een hotel en begon zich af te vragen waarom ze het interview überhaupt nog voortzette. Uiteindelijk besloot ze er een punt achter te zetten. ‘Moet je luisteren, even goede vrienden, maar ik ga stoppen’, zei ze. Ze gaf aan het niet leuk te vinden en het niet fijn te vinden voor de tijd van beide personen.

Geen namen, wel verbazing

Op de vraag van Chantal of het interview voor een leuk blad was, antwoordde Tina bevestigend. Wie haar interviewde en voor welk blad het was, wil ze niet delen. Chantal vond het vreemd dat zo’n persoon op dit interview was gezet, maar nuanceerde het ook: ‘Misschien heeft zij wel echt een kutleven op dat moment gehad.’ Tina reageerde: ‘Ja, misschien wel, maar dan nog. Je hoeft het niet toe te juichen, maar alles was een probleem.’ Waarop Chantal lachend afsloot: ‘Misschien wel, maar val mij er niet mee lastig.’

Luister hier de podcastaflevering:

