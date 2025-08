Dit is het gezin van actrice Tina de Bruin

Tekst: Dunya Diercks

De partners van Tina de Bruin (49) en Chantal Janzen krijgen in hun podcast Chantal & Tina regelmatig een (hilarische) veeg uit de pan. Dat Chantal en haar Marco al jaren samen zijn weten we, maar wie is Tina’s partner eigenlijk precies?

Tina is sinds 2015 samen met acteur Vincent Croiset (53). De twee leerden elkaar kennen op de Amsterdamse Toneelschool en vonden elkaar wel interessant, maar omdat beiden al een relatie hadden sprong de vonk niet over.

Zoontje Teddy

Vincent trouwde met actrice Tjitske Reidinga en kreeg met haar drie zoons. Maar toen Tjitske verliefd werd op haar collega, acteur Peter Blok, volgde in 2014 een scheiding. Een jaar later kwamen Vincent en Tina dan toch samen en in 2017 werd hun zoon Teddy geboren.

Perfecte Plaatje

Kijkers die in 2022 voor de buis zaten voor het RTL-programma Het Perfecte Plaatje zagen al dat Vincent álles overheeft voor zijn Tina. Hij brak, gekleed als Elton John, bijna zijn nek op een longboard om er maar voor te zorgen dat zij het perfecte plaatje maakte. Als dát geen ware liefde is..:

Beeld: Reni van Maren

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tina de Bruin (@tina10a)