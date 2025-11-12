Tina de Bruin over ziekte Vincent Croiset: ‘Leven op z’n kop’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina de Bruin sprak in de podcast Chantal & Tina openhartig over de ziekte van haar partner Vincent Croiset. De actrice wilde het onderwerp bewust aansnijden, omdat de afgelopen weken voor haar gezin alles veranderden. Zowel zij als Chantal Janzen gebruikten in het gesprek krachtige beeldspraken om hun gevoelens te beschrijven.

Tina de Bruin vertelde dat ze het belangrijk vond om eerlijk te zijn over wat er speelt. Vier weken geleden kreeg Vincent Croiset de diagnose kanker. ‘Een pan op onze hoofd,’ noemt ze het moment waarop het nieuws hun leven binnenviel. Op Instagram deelde Vincent zelf: ‘Helaas heb ik een verdrietige mededeling. Een maand geleden is mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet. Bij mij is kanker geconstateerd.’ Hij schreef dat het traject zwaar zal worden, maar dat hij ‘strijdbaar’ blijft en ‘hoop en moed’ houdt.

Onverwachte klap

In de podcast vertelt Tina hoe de klachten aanvankelijk niet direct tot zorgen leidden. Toen Vincent terugkwam van Expeditie Robinson en ze daarna een reis naar Afrika maakten, dacht het stel dat zijn buikpijn daarmee te maken had. ‘Dus dan denk je niet meteen aan kanker, om het beestje maar bij z’n naam te noemen, en dan schrik je je natuurlijk helemaal wezenloos.’ Het voelde voor haar alsof ze ‘met een cirkelzaag doormidden werd gezaagd’.

Tussen licht en donker

Over de manier waarop ze omgaan met het nieuws gebruikt Tina een metafoor: ‘Het leven is een negenbaans snelweg en je hebt ontzettend zwarte banen, hele mooie banen, kleurige banen en af en toe moet je even uit het zwart of uit het kleur. Niks is alleen maar dat.’ Chantal vult aan: ‘Je kan niet anders, want je wordt gedwongen, je wordt naar de andere baan geduwd en ineens rij je daar’. Tina erkent dat ze zich middenin in die fase bevindt. ‘Daar zijn we natuurlijk ziek van, verdrietig van, in de war van en dat moet je toch benoemen.’

Houvast in emotie en liefde

Ondanks de klap probeert Tina de draad op te pakken. ‘Het leven gaat ook door. Het leven moet ook geleefd worden en we willen dat zo goed mogelijk doen en zoveel mogelijk genieten.’ Ze vertelt dat ze oplaadt door mooie momenten, maar ook ruimte maakt om te huilen en ‘de spons leeg te knijpen’. De emoties blijven wisselend: ‘We zijn ook heel vaak heel verdrietig, radeloos, en dan zien we het even niet meer zitten.’

Een nieuw perspectief

De juiste metafoor vond Tina in woorden van haar podcastcollega: ‘Er is een molotovcocktail in je huiskamer gegooid en je kijkt om je heen en je denkt: waar ga ik beginnen? Ik ken deze cocktail niet. Dit was mijn bank, maar die ligt nu in de keuken.’ Ze weet nog niet of dat gevoel ooit overgaat. Wel is ze dankbaar voor alle steun. ‘Ik heb in de afgelopen vier weken samen met Vin zoveel mensen ontmoet die hun gewicht in goud waard zijn.’ Wanneer ze vertelt dat haar eerste opmerking tegen de dokter ‘hij heeft vier kinderen’ was, schiet ze vol. Voor de kinderen is het, zegt ze, het zwaarst.

Tina en Vincent besloten het nieuws ook met hun kinderen te delen. Hun zoon Teddy is acht, Vincents drie oudere zonen zijn uit een eerdere relatie. Omdat de leeftijden uiteenlopen, legden ze het op verschillende manieren uit, maar altijd eerlijk.

FOTO: ANP