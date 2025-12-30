Simon Keizer mijdt Volendam het liefst rond de jaarwisseling: verdriet zit nog diep

Tekst: Dunya Diercks

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat in het Volendamse café ’t Hemeltje een allesverwoestende brand uitbrak, waarbij veertien mensen overleden en 200 mensen ernstig gewond raakten. Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie waren ook aanwezig in het café toen de brand uitbrak. Sindsdien mijden ze Volendam tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk, zegt hij tegen het ANP.

‘Van de 25 jaar na de brand zijn we ongeveer twintig keer rond 1 januari weggegaan’, vertelt Simon. Maar dit jaar blijven ze in Volendam, wegens de verschillende herdenkingsmomenten die zijn georganiseerd omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat het drama zich voltrok. Maar makkelijk is het niet. ‘Het verdriet zit nog altijd diep’.

Nieuwe audio-autobiografie

De zanger gaat daar dieper op in in zijn nieuwe audio-autobiografie Wat moed dat moet: mijn leven in flarden, vanaf 30 december te beluisteren op Storytel.Omdat het 25 jaar geleden is dat de brand uitbrak, zijn er deze maand verschillende herdenkingsmomenten. Ook zal Simon gaan spreken tijdens een herdenking die zijn neef en nichten in opdracht van hun school hebben georganiseerd.