Roxeanne Hazes tourt door Nederland met nieuwe voorstelling

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes gaat vanaf het najaar het theater in met de nieuwe voorstelling …MET HEIMWEE.

Roxeanne Hazes zal van oktober 2026 tot en met februari 2027 in zesentwintig theaters in Nederland staan. De kaartverkoop voor de tour start op donderdag 2 april om 12.00 uur. De voorstelling sluit aan op het thema van haar aanstaande derde studioalbum.

Nieuw hoofdstuk in het theater

Met …MET HEIMWEE brengt Roxeanne Hazes een gloednieuwe voorstelling naar het theater. Het overkoepelende thema is heimwee, dat ook centraal staat op haar derde studioalbum. Daarover zegt Roxeanne: ‘Heimwee is het overkoepelende thema van mijn aanstaande derde studioalbum. Heimwee naar een thuis, of juist allesbehalve. Heimwee naar mensen, naar plekken, smaken, geuren… en zoveel meer. Het wordt echt een warm en hoopvol album. En zo zie ik deze avonden ook voor me. Hopelijk met jou.’

Tekst gaat verder onder video.

Warm, intiem en verhalend

De voorstelling wordt omschreven als intiem, warm en verhalend. Volgens de aankondiging van theaters draait het tijdens de voorstelling om heimwee in de breedste zin van het woord, met ruimte voor weemoedigheid en beeldende teksten. Daarmee sluit de theatertour aan op de sfeer van het nieuwe album, dat als warm en hoopvol wordt omschreven.

Nieuwe muziek en bekende liedjes

Onlangs verscheen met Chaos Gedoofd de eerste single van het nieuwe album. Tijdens de tour neemt Hazes haar vaste band mee, de muzikanten met wie ze ook het album schreef en opnam. Ook liedjes van haar Edison-genomineerde eerste twee albums komen voorbij, net als losse tracks en covers waarmee ze de afgelopen jaren indruk maakte.