Rouwadvertenties voor Ron Brandsteder van familie en collega’s

Column Rick

Om de inhoud (van de kast)

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 6 “En daar is Hare Majesteit de Koningin, gekleed in een deux-pièces van Sheila de Vries.” Of in de periode daarvoor: van Theresia Vreugdenhil. Bij toenmalig koningin Beatrix kon je de klok er eigenlijk wel op gelijkzetten. En dat gold ook voor koningin Elizabeth. Zij hadden hun vaste coupeuse...