Ron Boszhard: ‘Kinder-tv maken wordt onderschat’

Tekst: Sabine Krouwels

Ron Boszhard weet uit ervaring dat televisie maken voor kinderen veel moeilijker is dan voor volwassenen. “Daar moet je veel harder voor werken,” vertelt hij deze week in Weekend.

In januari mocht Ron Boszhard samen met Britt Dekker de Zapp Award voor Favoriete Zapp Duo in ontvangst nemen. Ron vindt het heerlijk om kindertelevisie te maken, want dat houdt hem jong. Maar hij ervaart ook dat het maken van programma’s voor kinderen veel moeilijker is dan voor volwassenen. “Kijk, als je mij interviewt… Je stopt er een dubbeltje in en er komt voor een kwartje uit. Maar als je een kind interviewt, dan krijg je altijd alleen ja of nee. Daar moet je veel harder voor werken.”

Lees ook: Ron Boszhard is woedend: ‘Aan mijn lot overgelaten’

Eerlijker

Ook de eerlijkheid van kinderen maakt televisie maken voor hen niet makkelijk. “Als ik val of nep iets doe, dan hebben we dat gelijk door. Volwassenen niet. Dus het is veel makkelijker om voor volwassenen televisie te maken dan voor kinderen. Die hebben ook nog eens een hele kleine spanningsboog. Dus het is veel, veel moeilijker. Dat wordt nog wel eens onderschat.”

Lees het hele interview met Ron Boszhard, waarin hij onder meer een update geeft over zijn rechtszaak met de zorgverzekering van zijn vriendin en ingaat op zijn vader- en grootvaderschap, in Weekend nummer 8. Deze editie, waarin ook interviews staan met onder andere Willeke Alberti, Jada Borsato, acteur Oscar Aerts en WIDM-deelneemster Nora Akachar, ligt vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.