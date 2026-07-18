Rode loper: Kopieer de monochrome look van Simone Kleinsma

Tekst: Evelien Berkemeijer

Simone Kleinsma verschijnt regelmatig in outfits waarin één kleur de hoofdrol speelt. Door binnen hetzelfde kleurenpalet verschillende materialen, tinten en dessins te combineren, geeft ze haar monochrome looks diepte en karakter. Van helder wit tot stijlvol donkerblauw: haar outfits ogen rustig en verzorgd, zonder saai te worden.

Een outfit in één kleur zorgt direct voor een krachtig en samenhangend geheel. Het geheim zit in de afwisseling van stoffen, pasvormen en subtiele details. Zo kopieer je de monochrome look van Simone Kleinsma.

Simone Kleinsma op de première van musical Hadestown (Getty Images)

Look 1: wit met glans

Simone draagt een witte blazer met een bijpassende pantalon en combineert die met een glinsterende top in een lichte zilverkleur. De verschillende texturen geven de vrijwel volledig witte outfit meer diepte. Het donkere hengsel van haar tas zorgt voor een subtiel contrast, terwijl een fijne ketting de elegante uitstraling versterkt.

beeld: H&M Oversized single-breasted blazer Voor deze look heb je een gebroken witte blazer nodig, zoals deze van Monki. Deze oversized single-breasted blazer heeft lichte schoudervulling voor structuur, een knoopsluiting aan de voorkant en voorzakken. Bestel hier

beeld: H&M Top met pailletten Deze off-white top van tricot met pailletten geeft net dat beetje diepte aan de outift. Het model heeft een ronde hals, een diep V-decolleté op de rug en lange mouwen. Bestel hier

beeld: H&M Tanktop met lovertjes Liever een hemdje zoals Simone draagt? Deze tanktop met lovertjes is iets prijziger, maar geeft precies die speelse touch aan een alledaagse look. Met een normale pasvorm en een U-vormige hals. Afgewerkt met een viscose voering die zacht voelt aanvoelt. Bestel hier

Beeld: H&M Pull-on denim broek Deze comfortabele broek met elastische tailleband en trekkoord is ontworpen voor optimaal draagcomfort. Met tevens gebroken witte kleur, matcht de broek bij de blazer en creëer je eenzelfde look als Simone. Bestel hier

Op de rode loper van Malle Babbe – de Rob de Nijs musical (Getty Images)

Look 2: donkerblauw ton-sur-ton

Simone combineert een donkerblauwe blazer en pantalon met een blouse in dezelfde kleurfamilie. Het lichte dessin en de kleine glanzende accenten op de blouse doorbreken de effen basis, zonder de ton-sur-ton uitstraling te verliezen. Een donkerblauwe schoudertas maakt de verzorgde look compleet.

Beeld: H&M Colbert – Slim Fit De beste jasjes vind je op de mannenafdeling. Zoals deze single-breasted colbert van een zachte, geweven kwaliteit met smalle revers met een decoratief knoopsgat en een sluiting met twee knopen voor. Het model heeft een paspelborstzak, voorzakken met een klep, twee binnenzakken, decoratieve knopen onder aan de mouwen en een dubbele split achter. Slim Fit voor een aansluitende pasvorm die de contouren van je lichaam accentueert. Bestel hier

Beeld: H&M Marineblauwe pantalon Blijf in de marineblauwe kleur met deze nauwsluitende pantalon van licht onregelmatig tricot met blind elastiek in de taille en smalle pijpen met ingestikte persvouwen overlangs aan de voorkant en een splitje onderaan. Bestel hier

Beeld: H&M Chiffon blouse met dessin Kies voor een doorschijnende blouse met dessin, net als Simone. Zoals deze van licht transparant chiffon met een all-over dessin. Het model heeft een aangerimpeld halsboordje, een V-splitje voor, lange ballonmouwen met een biesje met knoopsluiting onderaan en een ingerimpelde naad voor in de taille voor extra volume. Bestel hier

Simone laat zien dat een monochrome outfit juist veel variatie kan bieden. Door te spelen met materialen, pasvormen en subtiele contrasten ontstaat een look die rustig én interessant oogt. Kies één kleurfamilie als basis en voeg glans, een dessin of een donker accent toe voor een vergelijkbaar effect.