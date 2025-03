Rob de Nijs’ goede vriend Henkjan Smits: ‘Rob had enorme drang om door te leven’

Tekst: Dunya Diercks

Henkjan Smits vertelt in talkshow Eva over zijn bijzondere band met zanger Rob de Nijs, die afgelopen zondag op 82-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Zo hadden ze jarenlang regelmatig een eetafspraak, gezamenlijk met hun vrouwen.

Het voormalig Idols-jurylid zag Rob donderdag voor het laatst. Hij en Rob hadden een “gezamenlijke passie voor eten en eten maken” en kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer om voor elkaar en hun partners lekker te koken. Rob had “een enorme drang om door te leven en te genieten”, weet Henkjan. Maar de laatste tijd ging dat niet meer. “Het kostte hem heel veel energie om steeds naar ons toe te komen”, legt Henkjan uit. Daar wist hij wel wat op. “Toen zei ik: nou dan kook ik gewoon bij ons thuis en dan neem ik het mee in de auto en gaan we lekker met z’n vieren eten. En daar heeft hij tot het bittere eind heel erg van genoten.”

Lekker eten

De vier zouden afgelopen vrijdag weer met zijn allen eten, maar die afspraak kon niet doorgaan. Rob’s vrouw Jet informeerde Henkjan een dag daarvoor dat het niet goed ging met de zanger. “Maar het zou wel gezellig zijn als we nog even kwamen. En dat hebben we gedaan”, vertelt hij. Vanuit zijn bed maakte Rob nog plannen voor een volgende eetdate. “Hij zei: ‘eerst even beter worden en dan gaan we weer lekker eten’.”