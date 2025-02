Rick Engelkes verliefd in de sneeuw

Tekst: Sabine Krouwels

Tien jaar geleden had Rick Engelkes nooit kunnen bedenken dat hij ooit weer met zijn voltallige gezien zou genieten van een wintersport in hun favoriete skigebied. Toch is het zo, want hij en zijn Annemarie kwamen na een lange scheiding eind vorig jaar weer bij elkaar. “We ervaren het als een groot cadeau dat we elkaar weer hebben gevonden,” vertelt hij deze week in Weekend.

Rick Engelkes is na een scheiding van tien jaar sinds eind vorig jaar weer samen met zijn inmiddels-niet-meer-ex Annemarie Paol. De twee zijn duidelijk van plan om alleen nog maar naar de toekomst te kijken en vierden hun liefde deze zomer op Ibiza en onlangs met het hele gezin (inclusief aanhang) in de Oostenrijkse sneeuw. “Het voelde heel vertrouwd,” aldus Rick. “We gingen vroeger ook altijd naar dit gebied.” Dat maakte de wintersporttrip ook wel emotioneel. “Omdat we het héél bijzonder vinden. We ervaren het als een groot cadeau dat we elkaar weer hebben gevonden. Twee jaar geleden had ik dit niet zo kunnen bedenken.”

Nodig

Zowel Rick als Annemarie heeft een heel sterk gevoel dat dit zo had moeten zijn. “Kennelijk had het moeten lopen zoals het is gegaan. We hadden blijkbaar beiden onze ruimte nodig, om onszelf te kunnen ontwikkelen en ontdekken. Maar ook om dichter bij onszelf te komen.”

